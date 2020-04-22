Bu iddiaların ardından gözler İtalyan takımının koltuğunda oluşan boşluğu kimin dolduracağına çevrildi. McLaren'ın genç pilotu Carlos Sainz'ın en önemli aday olduğu öne sürülüyor.

Yarışlar yapılamasa da Formula 1'de sular durulmuyor. Son olarak İtalyan gazetesi La Gazetta Dello Sport yeni bir iddia ortaya attı.

Gazete Ferrari'nin, sözleşmesi 2020 sezonun sonunda bitecek olan Sebastian Vettel ile anlaşamadığını öne sürdü.

Alman pilotun maaşında indirime gitmek istemediği için bu teklifi reddettiği belirtildi. Bu iddianın ardından gözler Ferrari koltuğunda oluşan boşluğu kimin dolduracağına çevirdi.

McLaren'ın genç pilotu Carlos Sainz en önemli aday olarak gösteriliyor. İspanyol pilotun her sezon artan performansı ve istatistikleri onu ön sıraya taşıyor.

Sainz'ın bir diğer avantajı ise Ferrari'nin diğer pilotu Lökler. İtalyan ekibi geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Monaco'lu pilotun gösterdiği performanstan bir hayli memnun kalmıştı.

Lökler'in ardından genç sürücülere bakışı olumlu anlamda gelişen Ferrari, bu sebeple Sainz'ı diğer adayların bir adım önüne koyuyor.