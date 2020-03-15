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Ferrari Formula 1 fabrikasını kapattı
[Fotoğraf: AA]
Ferrari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattığını duyurdu.
İtalyan otomobil üreticisinden yapılan açıklamada, yol araçlarının yanı sıra Formula 1 fabrikasının da yaklaşık iki hafta süreyle faaliyetlerine ara vereceği, bu kararın çalışanların sağlığı için alındığı kaydedildi.
Personelden bazılarının çalışmalarını evden sürdüreceği süreçte Ferrari, gelişmelere göre fabrikalarını 27 Mart'ta yeniden açmayı planlıyor.
İtalya'da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 1441 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: ferrari yeni tip koronavirüs kovid-19 Formula 1 fabrikasıSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 15:56
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