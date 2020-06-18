Haber Giriş: Kaynak: AA
Fernando Muslera taburcu edildi
[Fotoğraf: DHA]
Galatasaray'ın Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, taburcu edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Fernando Muslera, sponsor hastanemiz Liv Hospital'da geçirdiği başarılı operasyonun ardından taburcu edildi." ifadesi yer aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fernando Muslera ise "Bu zor zamanımda yanımda olan herkese, tüm ülkeye, Galatasaray Kulübüne, Galatasaray taraftarlarına, diğer kulüplere, Doktor Yener'e ve Liv Hospital'a çok teşekkür ederim. En kısa sürede tekrar sahaya dönmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Galatasaray süper lig çaykur rizespor Fernando MusleraSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 14:22
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