UEFA'dan yapılan açıklamada, video konferans yoluyla gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ikinci gününde kulüplerin salgın sebebiyle yaşayabileceği sorunları gidermek adına geçici önlemlerin hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kulüplerin bu yılki Finansal Fair Play değerlendirmelerinin bir sene ertelendiği, 2020 ve 2021'deki mali dönemlerin birlikte denetleneceği ifade edildi.

Ulusal futbol federasyonlarının, yaz transfer dönemlerini en geç 5 Ekim'e kadar kapanacak şekilde ayarlamaları gerektiği ve Avrupa kupalarına grup aşamasında oyuncu bildirmek için son tarihin 6 Ekim olarak belirlendiği bildirildi.

Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde format değişikliği

Toplantıda alınan kararla, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde format değişikliği yapıldığı duyuruldu.

Elemelerde 10 grubun yer alacağı belirtilirken 5 grupta altışar, diğer 5 grupta ise beşer ekibin bulunacağı aktarıldı. Gruplarını ilk sırada bitirecek 10 ülkenin doğrudan Dünya Kupası'na katılacağı ifade edildi. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden iki ülke olmak üzere 12 takımın play-offlarda mücadele edeceği, bu play-offlar sonucu 3 ekibin daha Dünya Kupası bileti alacağı kaydedildi.

Genç futbolcular için kafa vuruşlarının azaltılması önerildi

UEFA Yönetim Kurulu, genç futbolcuların sağlığını korumak amacıyla federasyonlara önerilerde bulundu.

Bazı düzenlemelerle antrenman ile maçlarda yapılan kafa vuruşlarının azaltılması, boyun güçlendirici egzersizlere önem verilmesi talep edilirken, yaş gruplarına göre topun büyüklüğü ve hava basıncının belirlenmesine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

More #UEFAExCo decisions have been made today.



Financial fair play: Temporary emergency measures as a result of #COVID19.



Developed and supported by all stakeholders within the UEFA Emergency Working Group on Legal, Regulatory and Financial matters.



Full announcement: