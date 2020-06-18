Haber Giriş: Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Pedra Rebocho ile yollar ayrıldı
[Fotoğraf: DHA]
Beşiktaş, takımda kiralık olarak forma giyen Pedro Rebocho ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-20 sezonu başında kiralık olarak 1 yıllık anlaşma sağlanan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşıldığı ve yol ayrımına gidildiği ifade edildi.
Süper Lig'de 20 Haziran cumartesi günün oynanacak mücadele öncesinde takımın Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla vedalaşan Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Etiketler: Beşiktaş Pedra RebochoSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 14:15
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