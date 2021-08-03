Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte son gün final müsabakaları yapıldı.

Paralel bar aletinde finalde mücadele eden Ferhat Arıcan, ilk sırada performans sergiledi. İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz bitiriş yapan milli cimnastikçi, 15.633 puan aldı.

Paralel barda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, sırtındaki Türk bayrağıyla koşarak kendisini bekleyen sporcuların arasına girdi.

Milli sporcular birlikte Türkiye tezahüratı yaparak coşkuyla madalyanın sevincini yaşadılar.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sosyal medyada paylaştığı görüntülere göre, Türkiye adına tarihi başarıya imza atan milli sporcu, Tokyo'daki Olimpiyat Köyü'nde delegasyon, antrenör ve diğer branşlardan milli sporcular tarafından karşılandı.

Ferhat Arıcan, kendisini tezahüratlarla bekleyen milli sporcuların arasına koşarak girdi. Arıcan ve diğer milli sporcuların, "Kırmızı-beyaz-en büyük-Türkiye" şeklinde tezahüratları Olimpiyat Köyü'nde yankılandı.

"Madalya biraz olsun moral olduysa ne mutlu bana"

Ferhat Arıcan, kendisini karşılayanlara kısa bir konuşma yaptı.

"Böyle güzel karşılama yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum tarihi bir madalya kazandık. Cimnastikteki ilk olimpiyat madalyamız, inşallah devamı gelecek. Türk spor tarihine geçtik. Türkiye zor günler geçiriyor yangınlardan dolayı. Bu madalya biraz olsun moral olduysa ne mutlu bana. İnşallah Türkiye yine en güzel günlerine dönecek. Madalya sadece benim değil tüm ekibin, tüm Türkiye'nin ve Team Türkiye'nin."