Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana, milli takım kampında bulunan oyuncular katılmadı.

Günün ilk antrenmanında salonda çalışan sarı-lacivertli ekip, pas ve top kapma çalışmaları sonrası çift kale maç yaptı. İdman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Attila Szalai'nin tedavisi devam ederken antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu daha sonra özel programına uygun olarak idman yaptı.