Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 21:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ferdi Kadıoğlu takımla çalıştı
Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanında sahada çalıştı. Ferdi Kadıoğlu idmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana, milli takım kampında bulunan oyuncular katılmadı.
Günün ilk antrenmanında salonda çalışan sarı-lacivertli ekip, pas ve top kapma çalışmaları sonrası çift kale maç yaptı. İdman bireysel çalışmalarla sona erdi.
Attila Szalai'nin tedavisi devam ederken antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu daha sonra özel programına uygun olarak idman yaptı.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig
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