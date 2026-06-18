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Spor
TRT Haber 18.06.2026 12:48

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe futbol takımının yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı Dirk Kuyt olacak. Kartal ilk açıklamasında, "Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Çok duygulu, çok mutluyum. Dördüncü kez geliyorum, elimden gelenin en iyisini yapacağıma şimdiden söz veriyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe'de başkanlık görevini 8 yıl sonra yeniden devralan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihi merak ediliyordu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü belli oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yeni sezonda takımın başında teknik direktör İsmail Kartal'ın yer alacağı duyuruldu.

Sarı lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.” denildi.

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