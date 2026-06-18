Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe'de başkanlık görevini 8 yıl sonra yeniden devralan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihi merak ediliyordu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü belli oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yeni sezonda takımın başında teknik direktör İsmail Kartal'ın yer alacağı duyuruldu.

Sarı lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.” denildi.