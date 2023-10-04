Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luan Peres ameliyat edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luan Peres, Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.
Geçmiş Olsun Luan Peres— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 4, 2023
Oyuncumuz Luan Peres, Almanya’nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/ziEBjUBZqZ