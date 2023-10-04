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Spor
AA 04.10.2023 19:59

Galatasaray Kulübünden İngiliz makamlarına tepki

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynadıkları maç öncesinde ve sonrasında İngiliz makamları tarafından saygısızca davranışlarla karşılaştıklarını duyurdu.

Galatasaray Kulübünden İngiliz makamlarına tepki

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Manchester United ile oynadığımız ve kazandığımız maç sonrası Galatasaray kafilesini taşıyan uçağın dönüşü sırasında İngiliz resmi mercilerinin davranışları üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Takımımız oyuncuları, teknik heyeti ve çalışanlarına İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu’nun vize sürecinde çıkardığı zorluklarla başlayan bu saygısızca davranışlar, takımımızın İngiltere’ye girişi sırasında da devam etmiş, dün gece itibarıyla ahlak dışı ve evrensel insan hakları değerlerine aykırı bir muamele haline dönüşmüştür." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray kafilesinin dönüşünde de sorunların devam ettiğinin altının çizildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dün gece geç saatlerde olan takım uçağımızın kalkışı, anlamsız derecede detaylı bagaj kontrolleriyle gereksiz yere uzatılmış, bir işkence haline getirilmek istenmiştir. Bu süreçte resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir. Şu bilinmelidir ki; kimse Türkiye’nin gururu Galatasaray Spor Kulübünün oyuncularına, teknik heyetine ve yöneticilerine bu şekilde davranamaz. Bu edep yoksunu davranışların sahipleriyle sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız. Tüm bu yaşananlardan bağımsız olarak, kulübümüzü maç öncesi ve sonrasında nazik bir şekilde ağırlayan Manchester United temsilcilerine teşekkür ederiz."


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