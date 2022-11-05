Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Uğur Dündar'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, 25 yılını doldurup yeni divan üyesi olanların isimleri okundu. Daha sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüpte 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelere tebrik plaketi takdim etti.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Rapora göre, son altı aylık dönemi kapsayan 1 Ocak-30 Haziran döneminde Fenerbahçe'nin toplam borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Erol Bilecik: 'Büyüğüz' demekle büyük kulüp olunmuyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik, kulübün finansal durumuyla ilgili bilgi verdi.

"İstediğini söyleyen istemediğini işitir. Ekranlara çıkıp mikrofonun önünde 'büyüğüz' demekle büyük kulüp olunmuyor. Bunu destekleyen rakamlar olmalı. Rakamlar ortada. Fenerbahçe taraftarının eşsiz desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bizi tutmalarının çok zor olacağı bir sene olacağını düşünüyorum. Gururla yaşanacak bir sezon olacak."

Fenerbahçe'nin UEFA geliri 12 milyon 953 bin lira

Kulübün 1 Ocak ve 30 Haziran 2022 dönemlerinde gelir ve giderlerine bakıldığı zaman çok küçük farkların oluştuğuna dikkati çeken Bilecik, bütçeye göre sporcu ve teknik kadro giderinde önemli bir eksilme olduğunu söyledi.

Avrupa Ligi'nde ilk 16'ya kalma başarısı gösteren futbol takımının UEFA gelirlerinin 12 milyon 953 bin lira olduğunu açıklayan Bilecik, Fenerbahçe'nin 1 milyar 379 milyon, Galatasaray'ın 1 milyar 546 milyon, Beşiktaş'ın 961 milyon ve Trabzonspor'un da 879 milyon lira takım harcama limitlerinde olduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: İHA / Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik]

"Gelecek sezon borçta ana para artı faizlerin toplamı 1 milyar lira"

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Nisan 2020'ye oranla piyasa değerinin iki katına çıktığını, üyelik gelirlerinin de arttığını söyleyen Bilecek, İddia gelirlerinin ise kur farkı nedeniyle düşüş gösterdiğini ifade etti.

Yeniden yapılanma sonrası ana para hariç faiz ödemeleri yaptıklarını ve bugüne kadar 55 milyon liralık ödeme gerçekleştiğini aktaran Bilecik, bütün kulüplerin gelecek sezon zorluklar yaşayacaklarını da işaret etti.

"Kulübümüzün 2023-24 sezonu borcunda, ana para artı faizlerin toplamı 1 milyar lira. Neredeyse 6 aylık gelirlerimizin fevkalade üzerinde. Bu tablo maalesef hayatın gerçeği. Oldukça çetrefilli ve yönetilmesi kolay olmayan bir sezon olarak önümüzde duruyor. El birliğiyle, taraftarın taşın altına daha fazla elini koymasıyla, iyi mali disiplin ve devletimizin yardımıyla inşallah altından kalkacağız ama işimizin kolay olmadığını söylemek istiyorum."

Yönetim kurulu faaliyet raporu

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Kızılhan, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak rekabetçi kimliklerini ortaya koydukları 34 aylık sürenin geride kaldığını belirtti.

"Kariyerinde olimpiyat ikinciliği, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan kulübümüz sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, Karadağ'daki Avrupa boks şampiyonasında ikinci kez Avrupa şampiyonluğu kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Buse Naz Çakıroğlu ayrıca ülkemize bu şampiyonadaki tek altın madalya kazandıran sporcu oldu. Bizi gururlandırdığı için teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA / Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan]

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın da son olarak Vakıfbank'ı 3-0 yenerek, şampiyonlar kupası dördüncü kez kazandığını ve sezona harika bir başlangıç yaptığını anlatan Kızılhan, futbol takımının başarısıyla ilgili de konuştu.

"Transfer sürecinin ardından Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yüksek bir form grafiği yakalayan takımımız, camiamızı mutlu eden bir performans gösterdi. Takımımız, 26 puanla bir maç eksikliğine rağmen lider durumda. Avrupa Ligi'ni namağlup şekilde, 14 puanla lider tamamladı, 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Sonsuz destekle, yürüdükleri bu yolda başarılanının devamını diliyorum."

Kızılhan, tüm maçlarda futbolcularının seremonilere çocuklarla çıktıklarını ve sosyal sorumluluk odaklı bu projenin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

"Dezavantajlı 14 çocuğun da bu heyecanı yaşamasına imkan sağlıyoruz. Fiziki olarak stada gelemeyen, tedavi altındaki çocukları da ülkede ilk olarak tabletle bu heyecana ortak ediyoruz. Bu çocuklar, hastane veya ev ortamında gene çubuklu formayı giyiyor, statta olan çocuklarla bu heyecanı paylaşıyorlar. En kısa zamanda iyileşmelerini ve fiziki olarak da onları statta ağırlamayı bekliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her zaman onların yanında olmaya, hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Yeni tüzük çalışması

Tüzükle ilgili bilgiler veren Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, Türkiye'de spor kulüplerinin mali sorunlarla boğuştuğunun belirterek, bunun en temel sebebinin gelir-gider kalemlerinin yol açtığı olumsuzluklar olduğunu ve bunun kulüpleri yok olma sarmalına taşıdığını söyledi.

Türkiye'de 26 Nisan 2022'de yasalaşan yeni bir kanunla, spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tesciliyle tüzel kişilik kazandığını hatırlatan Pekin, bu yasanın kulüplerin mali yapılarını gözden geçirmelerine imkan sağladığını, denetim mekanizmalarının kurulduğunu ve bütçe harcama ilkelerinin getirildiğini anlattı.

[Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin]

Pekin, yeni tüzük hazırladıklarını ve bunu 26 Nisan 2023'e kadar takdim etmeleri gerektiğini de kaydetti.

"Tüm bu gelişme ve değişimler karşısında elbette Fenerbahçe'nin de mevcut tüzüğüyle değişikliklere kayıtsız kalması düşünülemezdi. 2018'den beri yoğun çalışmalar yürütmekteydik. Bir taslak hazırladık, yol haritası oluşturduk. Bilgi ve incelemenize sunmayı planlıyoruz. Amacımız destek ve fikirlerinizi alarak tüzük metnimizi, çağın gereklerine uygun şekilde nihai haline getirmek ve kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bir metin ortaya çıkarmaktır."

Divan kurulu toplantısı, diğer branşların şube sorumlularının faaliyetlerini okudukları hazırlanan videonun izletilmesiyle sürdü.