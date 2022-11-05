Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 12 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cavaliers, konuk olduğu konferans sonuncusu Pistons'a karşı sahadan galip ayrıldı.

Cavaliers'ta Jarrett Allen 23 sayı, 7 ribaunt, Kevin Love 21 sayı, 10 asist, 8 ribaunt, Caris LeVert 15 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Cedi Osman 15 sayı, 6 asist, 4 ribaunt üretti.

Pistons'ta Cade Cunningham 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jaden Ivey ve Saddiq Bey ise 18'er sayıyla oynadı.

Sakatlıkları bulunan all-star oyuncuları Joel Embiid ve James Harden'dan yoksun sahaya çıkan Philadelphia 76ers, ağırladığı New York Knicks'e 106-104 mağlup oldu.

76ers forması giyen Furkan Korkmaz maçı 3 sayı, 2 ribauntla tamamladı.

Bucks'ın bileği bükülmüyor

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda oynadığı Minnesota Timberwolves karşılaşmasını 115-102 kazanarak 8'de 8 yaptı.

Bucks'ı galibiyete, 26 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza atan Giannis Antetokounmpo ve 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan Jrue Holiday taşıdı.

Timberwolves cephesindeyse Karl-Anthony Towns'ın 22 sayı, 11 ribaunt, 5 asist ve Anthony Edwards'ın 24 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Trail Blazers, Suns'ı son saniyede yendi

Batı Konferansı'nın zirvesini ilgilendiren mücadelede Portland Trail Blazers, Phoenix Suns'ı Jerami Grant'in son saniye basketiyle 108-106 mağlup etti. Trail Blazers böylece liderliği Suns'tan aldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Trail Blazers adına maçın kahramanı Grant 30 sayı, 5 asistle sahanın en skoreri oldu.

Ev sahibi Suns'ta Devin Booker 25 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Deandre Ayton ise 24 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

Doncic NBA tarihine geçti

All-star oyuncu Luka Doncic'in 35 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle sürüklediği Dallas Mavericks, ağırladığı Toronto Raptors'ı 111-110 yendi.

23 yaşındaki Doncic, Wilt Chamberlain'den sonra bir NBA sezonundaki ilk 8 maçında da 30 sayı barajını geçen 2. oyuncu oldu.

Efsanevi basketbolcu Chamberlain, 1959-60 sezonunun ilk 8, 1962-63 sezonunun ise ilk 23 karşılaşmasında 30 veya üstünde sayı atmıştı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 88-112

Indiana Pacers-Miami Heat: 101-99

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 86-128

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 104-106

Boston Celtics-Chicago Bulls: 123-119

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 106-113

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 130-99

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 114-105

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 111-110

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 102-115

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 106-108

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 116-130