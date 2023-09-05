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Spor
AA 05.09.2023 17:11

Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele edecek Fenerbahçe, oyuncu listesini ilan etti. Sarı-lacivertlilerde 10 oyuncu kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Bulgaristan'dan Ludogorets, Slovakya'dan Spartak Trnava, Danimarka'dan Nordsjaelland ile mücadele edecek.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Konferans Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. 

Samet Akaydın, Luan Peres, Omar Fayed, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bertuğ Elmaz, Emre Demir, Emre Mor ve Burak Kapacak ile lisansı dondurulan Lincoln Henrique, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko."


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