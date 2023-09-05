3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası Ankara'da yapılacak

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan yaptığı açıklamada, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenecek organizasyonun 23 Eylül Cumartesi gününe kadar süreceğini söyledi.

128 sporcu kayıt yaptırdı

Şampiyonanın erkekler, kadınlar, gençler ve artistik bilardo olmak üzere 4 kategoride yapılacağını aktaran Ercan, organizasyonda yerli yabancı 128 sporcunun kayıt yaptırdığını belirtti.

Ercan, Türk sporcuların tüm branşlarda altın almayı hedeflediğini belirtti.

"Yarınki bilardo şampiyonası için çok heyecanlıyız. Erkeklerde ülkemizi Tayfun Taşdemir, Berkay Karakurt, Tolgahan Kiraz ve Ömer Karakurt, kadınlarda ise Gülşen Degener, Güzin Müjde Karkakaşlı temsil edecek. Gençler kategorisinde de Burak Haşhaş, Denizcan Akkoca, Abdullah Kaya, Alptekin Can Özkan ile Hakan Görgüç yarışacak. Yine artistik bilardoda Barış Cin, Mehmet Sezer, Serdar Gümüş, Hacı Arap Yaman ve Tuncay Gülay bizi temsil edecek. Tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum."