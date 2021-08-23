Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'den TFF'ye tazminat davası
Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası açtı.
Kamuoyuna Duyuru: Türkiye Futbol Federasyonu’na Tazminat Davası Açılmıştır— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2021
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Etiketler: Fenerbahçe
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