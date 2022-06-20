Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile ilgilerinin olmadığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nijerya oyuncu ile transfer görüşmesi yapılmadığını duyurdu.
"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir."
Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 20, 2022
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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