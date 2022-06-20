Ay-yıldızlı kafile, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Başantrenör Nedim Özbey ile milli oyuncu Bedirhan Bülbül, organizasyonu ikinci tamamladıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

"Çekler iyi oynadı. Olmadı ama hedeflerimiz bitmiyor. Altın Lig'den kazandığımız puanlarla Challenger Kupası'na gidiyoruz. Üzülmedim desem olmaz. Üst üste 3. kez şampiyon olup tarihe geçmek başka bir şeydi. Ama hedeflerimiz bitmiyor. Avrupa şampiyonası elemesi var ve arkasından dünya şampiyonası finalleri var. Uzun vadeli bir çalışma yapacağız. Hedeflerimizi yükseltmeye çalışacağız. Evvelden final falan görmüyorduk. Bu çocukların hakkını kimseye yedirtmem. Yaptıkları her şeyin arkasındayım. Çocuklarımızı şampiyon yaşamaya alıştırdık, ikinciliği buruk karşıladılar. Bu da bir motivasyondur. Yetinmeyeceğiz. Daha yukarı çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey: Altın Lig'de üçüncü yılımızda namağlup finale çıktık. Ve finalde ne yazık ki Çekya'ya mağlup olduk. Mücadele ettik ama olmadı. Şimdiki hedefimiz Milletler Ligi'ne çıkmak. pic.twitter.com/87yLFTCsk9 — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2022

Bedirhan Bülbül ise turnuvada yaptıkları hatalardan ders çıkararak daha iyi duruma geleceklerini vurguladı.

"Çok üzgünüz. Çok iyi hazırlanmıştık. Gönül isterdi ki kupayla gelelim ve şenlik havası olsun. Yapamadık. Çok güzel bir takıma sahibiz. Önemli olan kayıplarımızdan ders çıkarmak. Challenger Kupası ve Dünya Şampiyonası var. Umarım daha iyi işler çıkarırız. Herkesin emeğine sağlık."