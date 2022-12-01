Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Joao Pedro açıklaması
[Fotograf: AA]
İspanya'nın Rayo Vallecano takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Fenerbahçeli Joao Pedro'nun dizi ve bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilirken, durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Pedro'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirildi.
Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan oyuncunun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacak.
Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 1, 2022
Etiketler: Fenerbahçe
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