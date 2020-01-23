Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada takım harcama limitinde 19 milyon liralık bir aşımın olduğu belirtilerek, "Kulübümüzün transfer ve benzeri konularda yatırımlar yapılabilmesi için gerekli manevra alanı mevcut duruma göre mümkün kılınmamaktadır." denildi.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, harcama limitleri konusunda Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunun akşam saatlerinde açıkladığı kararın çeşitli mecralarda bilgi kirliliğine yol açtığı ileri sürülerek, şunlar kaydedildi:

"Taleplerimiz karşılanmadı"

"Bu kararın gerekçesi ve hesaplama yöntemleri henüz bilinmemekle birlikte eldeki kısa karara dayanan veriler, verilmiş kararın haklı ve güçlü dayanaklarla temellendirilmiş taleplerimizi karşılamadığını göstermektedir. Gerekçeleri ortaya çıktıktan sonra kamuoyuyla nesnel eleştirilerimizi paylaşacağımız bu karar sonucunda, en son Kulüp Lisans Kurulu kararıyla 257.453.708 lira olarak bu belirlenen harcama limitimiz 16.000.000 liralık artışla 273.453.708 liraya yükselmişse de bu rakam kulübümüzün haklı talebi olan 332.769.635 liradan çok uzaktır."

"Kulübümüz haklı mücadelesine devam edecek"

"Ulaşılan nihai rakam olan 273.453.708 liraya, müsaade edilen limit aşımı olan yüzde 30'luk payın ilavesi sonucunda kulübümüzün TFF tarafından hesaplanan harcama limiti yaklaşık 355 milyon liraya ulaşırken, yine TFF tarafından hesaplanan mevcut harcaması 374 milyon liradır. Dolayısıyla kabul etmediğimiz bu hesaplamalar ışığında kulübümüzün 19 milyonluk bir limit aşımı söz konusu olup, kulübümüzün transfer ve benzeri konularda yatırımlar yapılabilmesi için gerekli manevra alanı mevcut duruma göre mümkün kılınmamaktadır. Ancak kulübümüz haklı mücadelesine devam ederek, önümüze konan tüm bu engelleri aşma ve kulübümüzün yararına olacak her türlü hamleyi gerçekleştirme iradesini vazgeçmeksizin sürdürecektir."

PFDK'nın Vedat Muriç kararı

Kulübün açıklamasında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muric'e ceza verilmemesi konusuna da değinildi.

Vedat Muric'in hukuktan ve bilimden uzak bir yöntemle disipline sevk edildiği iddia edilen açıklamada, "Medyanın ve PFDK'nin önüne atılan futbolcumuzla ilgili karar, olmaması gereken sevk işleminin olması kaçınılmaz sonucudur. Buna rağmen bu kararın oy birliğiyle değil, oy çokluğu ile alındığını görmek, bir süredir kulübümüzün ısrarla dile getirdiği endişelerin haklılığının bir örneği dahadır." görüşlerine yer verildi.

"Her cephede tüm mücadelemizi vermeye devam edeceğiz"

"Haliyle birkaç saat içinde lehimize iki ayrı karar çıkmış gibi lanse ederek algı çalışması yapanlara hatırlatmak isteriz ki, Fenerbahçe sadece hukuka ve haklı mücadeleye inanarak, bir tane durumu 'idare etme', bir de hiç muhatap kalmaması gereken haksızlığı 'bertaraf etme' kararı elde etmiştir. 'Lütfen' verilen kararlara razı gelip, doğruyu ve haklıyı söylemekten geri durmayacağımızı, kulübümüze açılan her cephede tüm mücadelemizi vermeye devam edeceğimizi bir kez daha duyururuz. Yönetim kurulumuz tarafından yarın daha fazla bilgi ışığında kapsamlı açıklama yapılacaktır."

Kaynak: TRT HABER