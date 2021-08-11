Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Deniz-Ateş Çınar kardeşlere yeni görev
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'yi yelkende 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden sarı-lacivertli sporculardan Deniz Çınar'ı şube sorumluluğu, Ateş Çınar'ı ise başantrenörlük görevine getirdi.
Sarı-lacivertli kulüp, Çınar kardeşlerin yeni görevlerini, resmi internet sitesinden duyurdu.
"1910'lu yıllardan itibaren Türk yelkenciliğinin lokomotifi konumunda bulunan, ulusal ve uluslararası alanda aldığı başarılı sonuçlarla, sahip olduğu kurumsal yapı ve marka değeri ile ülkemizde yelkenin gelişimi adına çok önemli bir yeri olan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemizin Sorumluluğu görevine Deniz Çınar getirilmiştir. Şubemizin başantrenörü Ateş Çınar olmuştur. Yelkende sahip oldukları kariyer ile geleceğin yelkencilerini yetiştirecek Deniz Çınar ve Ateş Çınar'a, yeni görevlerinde sonsuz başarılar dileriz."
Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi Görevlendirmeleri Hakkında— Fenerbahçe Doğuş Yelken (@fbyelken) August 11, 2021
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Etiketler: Fenerbahçe
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