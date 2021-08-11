Fenerbahçe’nin transferde santrfor dışında öncelik verdiği bir diğer mevki sol bek. Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Sead Kolasinac bulunuyor.

Teknik direktör Pereira, transferinin gerçekleşmesi halinde 28 yaşındaki futbolcuyu orta sahanın solunda da oynatmayı planlıyor.

Fenerbahçe, temaslarda olumlu ilerleme sağladığı Kolasinac’tan yüksek maaşıyla ilgili çözüm bulmasını istiyor. Arsenal'den yıllık 5,5 milyon euro kazanan Bosna Hersekli futbolcu, İngiliz ekibinde kontratının son sezonunu yaşıyor.

Premier Lig ekibi 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda düşünmediği için taraflar karşılıklı olarak sözleşmeyi sona erdirmenin yolunu arıyor.

Birkaç seçeneği olan Fenerbahçe, Ağustos sonuna kadar Kolasinac’dan haber bekleyecek.

Bosna Hersekli oyuncunun mevcut maaşının yaklaşık 2 milyon euroluk kısmını ödemeye sıcak bakan sarı lacivertli yönetim, bu teklifini Arsenal kulübüne de iletti.

İngiliz ekibinin, Kolasinac için daha az maliyetli bir seçenek bulamaması halinde bu öneriyi kabul edebileceği öğrenildi.