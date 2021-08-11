Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, formasındaki yıldızları kaldırdı
Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunuldu.
TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logo federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildi.
Türkiye’nin En Çok Şampiyon Olan Kulübü Olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na Yaptığımız “Armamızın Yıldızsız Kullanımı” Başvurusu Hakkında— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 11, 2021
https://t.co/z2DYpexQWX pic.twitter.com/GARQ5Ppt0e
Etiketler: Fenerbahçe
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