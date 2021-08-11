Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 28 Temmuz'da gerçekleştirilen olağan genel kurulunda kabul edilen TFF Statüsü'ndeki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişikliğe göre, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu, TFF'nin gelecek yıl gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenecek. Bu kurullara seçilen başkan ve üyelerin görev süresi 4 yıl olacak.

Hukuk Kurulları Aday Komisyonunda 13 üye yer alacak. Komisyona TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından 3'er, TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği tarafından 2, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Profesyonel Futbolcular Derneği, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından ise birer üye bildirilecek.

Statü değişikliğinden önce UÇK, PFDK ve Tahkim Kurulları, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirleniyordu.