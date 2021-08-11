Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal’ı kadrosuna katarak hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, santrfor için girişimlerini sürdürüyor.

3 kulvarda birden yarışacak siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, kaliteli bir golcüyle takımı daha da güçlendirmek istiyor.

Siyah beyazlıların gündemine, yeni bir isim daha girdi. Yönetim, listesindeki Diego Costa, Luuk De Jong, Chuba Akpom gibi oyuncuların yanına Michy Batshuayi de ekledi.

Belçikalı golcünün bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Chelsea ile temasa geçildi. Chelsea ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Belçikalı golcü, geçen sezonu yine Premier Lig ekibi olan Crystal Palace’da geçirmişti.

Londra temsilcisine 2 gollük katkı sağlayan Batshuayi, forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor.

Sergen Yalçın da onay verdiği 27 yaşındaki oyuncu ile görüşmeler sürerken, transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Diğer yandan savunmaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Diego Godin’den haber bekliyor. Uruguaylı stoperi takıma kazandırmak isteyen yönetim, tecrübeli oyuncudan gelecek cevaba göre harekete geçecek.