Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2005 doğumlu Arda Güler ile 2,5 yıllık mukavele imzalandı.

Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler'in imza törenine, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar ve genç futbolcunun ebeveynleri Ümit ile Serap Güler'in de katıldı.