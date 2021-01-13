Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den altyapı oyuncusuna profesyonel sözleşme
Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı oyuncularından Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2005 doğumlu Arda Güler ile 2,5 yıllık mukavele imzalandı.
Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler'in imza törenine, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar ve genç futbolcunun ebeveynleri Ümit ile Serap Güler'in de katıldı.
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