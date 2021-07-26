Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'da bulunan sarı-lacivertli takımda Vitor Pereira için doğum günü kutlaması yapıldı.

Sarı-lacivertli kafilenin konakladığı otelde Portekizli teknik adam için pasta kesildi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Hüseyin Arslan, teknik heyet ve futbolcular, Vitor Pereira'yı tebrik etti.