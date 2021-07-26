Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın doğum günü kutlandı
Fenerbahçe'de 52 yaşına giren teknik direktör Vitor Pereira'nın doğum günü kutlandı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'da bulunan sarı-lacivertli takımda Vitor Pereira için doğum günü kutlaması yapıldı.
Sarı-lacivertli kafilenin konakladığı otelde Portekizli teknik adam için pasta kesildi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Hüseyin Arslan, teknik heyet ve futbolcular, Vitor Pereira'yı tebrik etti.
Bugün Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın doğum günü. Mutlu Yıllar Vitor Pereira! pic.twitter.com/3HAsnlMDoF— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 26, 2021
Etiketler: Fenerbahçe
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