Fenerbahçe, 10 Ocak Pazartesi oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu karşılaşma öncesinde yeni bir teknik adam ile henüz anlaşma sağlanamadı.

Birkaç gün içinde yeni bir isimle anlaşılsa bile kısıtlı zaman nedeniyle bu maça yetişmesi zor görünüyor.

Bu nedenle Pro-Lisansı bulunan Zeki Murat Göle’nin ligin ikinci yarısındaki ilk maça da takımın başında çıkması bekleniyor.

Joachim Löw’den gelecek yanıtı bekleyen yönetim, Slaven Bilic ile de temaslarını sürdürüyor.

Futbolcuların durumu takip ediliyor

Fenerbahçe'de bazı futbolcuların durumu da yakından takip ediliyor.

Sahada çalışmalarına devam eden Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili karar son antrenmanın ardından verilecek.

Bireysel saha çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın formasına kavuşması ise zaman alacak.