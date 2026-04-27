AA 27.04.2026 22:10

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi
[Fotograf: AA]

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışına veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Özek ile yolların ayrıldığı, kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif direktörümüz Devin Özek ve futbol koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

23:18
TAV Havalimanları 19 milyon yolcuya hizmet verdi
23:15
Endonezya'da tren kazasında 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
22:49
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hastanelerin satıldığı' iddialarına yalanlama
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bir Adam Yaratmak filminin galasına katıldı
22:07
ABD Başkanı Trump, İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladı
21:52
Eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Adam Yaratmak" filminin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Adam Yaratmak" filminin galasına katıldı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ