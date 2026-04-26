Spor
AA 26.04.2026 15:58

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Crabbe kazandı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) ilk etabını kazanan Team Flanders-Baloise takımının Belçikalı sporcusu Tom Crabbe, Türkiye'de ilk kez yarıştığını ve bu galibiyetin kendisi için özel olduğunu söyledi.

Etabın ardından basın toplantısında açıklamada bulunan Crabbe, Belçika'da bu tür bir hava görmediğini ancak sıcak bir yarış beklediğini ifade etti.

Sprinterler için fırsatlar olduğunu aktaran Belçikalı bisikletçi, "İlk yarışı almak gerçekten çok güzel. Bir yıl önce de bu yarışa gelmek istemiştim ancak seçilememiştim. Geçen yıldan bu yana kendimi geliştirdim. Bugün de yine kendimin en iyi versiyonu olmaya çalıştım." diye konuştu.

Sezon başında kazandığı sprint etaplarını hatırlatan Crabbe, "Bugün yaptığım gibi son 100 metrede boşluğu bulabilmek için çok çalıştım. Bunu içgüdülerimle yaptım. Sezonun başlarında 'Etoile de Besseges' ve 'Vuelta a Andalucia'da kazandığım iki sprint hafif yokuş yukarıydı. Bugün düz parkurda kazanmış olmaktan mutluyum. Uzun bir hafta olacak ve daha fazlasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde bisikletçilere kazandıkları mayoları İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Sıradaki Haber
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İzmir Çeşme'de başlayacak
SON HABERLER
15:41
Yurt geneli bu hafta yağışlı geçecek
15:30
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
16:43
İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz
14:36
Suriye’de Beşşar Esed ve kardeşi Mahir hakkında gıyabi yargılama başladı
14:59
7 il için sarı kodlu uyarı
13:35
Sıfır atıkta küresel merkez İstanbul oluyor
Bisiklet turu ile Muğla dünya sahnesinde
Bisiklet turu ile Muğla dünya sahnesinde
İşgalci İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde güneş panellerini tahrip etti
İşgalci İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde güneş panellerini tahrip etti
