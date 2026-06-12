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Gündem
AA 12.06.2026 06:07

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlülerin de bulunduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ve "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Berdan Mardini, Mehmet Cem Karcı, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ile Selin Ciğerci gözaltına alındı.

Daha sonra Oğuzhan Beker'in de gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 23'e çıktı.

Sevk edildikleri Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örneği veren şüphelilerin, işlemleri sonrası yeniden emniyete getirildikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheliler, sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

10 şüpheliye tutuklama talebi

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Rafet Eren Yorulmazer, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Berdan Mardini, Mehmet Cem Karcı, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker "yurt dışı çıkış yasağı", Ali Efe Bezci ise "ev hapsi" tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

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