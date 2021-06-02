Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 16:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de seçim tarihi değişti
[Fotoğraf: Arşiv]
Fenerbahçe'de 12-13 Haziran'da yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul 18-19 Haziran'a ertelendi. Genel kurulda çoğunluk sağlanamazsa 25 – 26 Haziran tarihinde yeniden yapılacak.
Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genel kurulun, "18-19 Haziran 2021 tarihlerinde, Saat 10:30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte, yine aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır" denildi.
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