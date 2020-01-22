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Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mesaisiHaber Giriş:
Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
[Fotoğraf: Fenerbahçe Spor Kulübü]
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta görev alan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Diğer futbolcuların ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, 23 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Etiketler: süper lig Medipol Başakşehir FenerbahçeSon Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 20:19