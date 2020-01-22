Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

[Fotoğraf: DHA]

Berkay Özcan ameliyat edildi

Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Berkay Özcan, burun kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası’nda GMG Kırklarelispor ile deplasmanda oynadığı maç sırasında burnuna aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Berkay Özcan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyat sonrası hastaneden taburcu oldu.

Kaynak: AA, DHA