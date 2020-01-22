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Sivasspor kupa maçına hazırHaber Giriş:
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 23 Ocak Perşembe günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
[Fotoğraf: İHA]
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.
Sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Marcelo Goiano, Ziya Erdal ve Barış Yardımcı, antrenmana katılmadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, kupa maçı için kara yolu ile Malatya'ya gitti.
Kaynak: AA