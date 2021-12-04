Kulüpten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için kombineler de yeniden satışa sunuldu ve satışlar 15 Aralık'ta sona erecek.

''Taraftarlarımız, genel satış sürecinde stadımızdaki kombine kart merkezinin yanı sıra, www.passo.com.tr web sitesi üzerinden online olarak da kombine kart işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Spor Toto Tribünü'nden öğrenci kombineleri ise yalnızca stadımızda yer alan kombine satış merkezinden satılacak olup bu tribünle alakalı online satış yapılmayacaktır."

Sarı-lacivertli kulüp kombine biletlerin fiyatını ise bin 400 lira ile 11 bin 650 lira arasında belirledi. Öğrenci kombineleri ise 700 liradan satışa sunuldu.