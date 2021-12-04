Hatayspor'un konuğu Başakşehir
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puanla 3. sırada bulunuyor.
Hatayspor'da kart cezalıları Ruben Ribeiro ile kaleciler Abdullah Yiğiter ve Yavuz Buğra Boyar yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlıkları süren Onur Ergün, Sadık Baş, Bülent Cevahir ile Burak Can Çamoğlu'nun ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yakalanan 5 maçlık galibiyet serisi geride kalan hafta iç sahadaki Altay beraberliğiyle sona eren Medipol Başakşehir, 22 puanla haftaya 6. sırada girdi.
Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üç sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, Hatayspor karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.
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