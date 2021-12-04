Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Ekaterina Avramova Türkiye rekoru kırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli yüzücü Ekaterina Avramova, İngiliz Kış Uluslar Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde 27.13'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.
Milli yüzücü Avramova, İngiltere'nin Sheffield kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 50 metre sırtüstünde 27.13'lük derecesiyle Türkiye rekoruna imza attı.
Bu alanda bir önceki rekorun da 27.18 ile yine Ekaterina Avramova'ya ait olduğu öğrenildi.
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