Milli yüzücü Avramova, İngiltere'nin Sheffield kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 50 metre sırtüstünde 27.13'lük derecesiyle Türkiye rekoruna imza attı.

Bu alanda bir önceki rekorun da 27.18 ile yine Ekaterina Avramova'ya ait olduğu öğrenildi.