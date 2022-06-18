Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de kombine biletler tükendi
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 8 Haziran'da satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiği duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taraftarlara teşekkür edildi.
"2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçe'mizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir. Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz."
KOMBİNELER TÜKENMİŞTİR. TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZLE!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 18, 2022
https://t.co/fxAy6to2V8 pic.twitter.com/pz7OYk136C
Etiketler: Fenerbahçe
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