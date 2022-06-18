Filenin Sultanları son sette kaybetti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.
Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarına çıkan Filenin Sultanları, ikinci maçında güçlü rakibi Sırbistan ile karşılaştı.
Brezilya'nın başkenti Brasilia'nın ev sahipliğindeki müsabaka Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynandı.
İlk setin sonundaki bu rallinin ve setin kazananı Sırbistan.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 17, 2022
İlk set sonucu: (1) Sırbistan 25 - 19 Türkiye (0)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/cEjHY0MWAK
Maça etkili başlayan Sırbistan ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibine üstünlük kuran Sultanlar, 25-15 kazandıkları set sonunda skoru eşitledi.
Üçüncü seti de 25-20 kazanan ay-yıldızlı ekip, maçta 2-1 öne geçti. Ancak, Sırbistan çekişmeli geçen dördüncü seti 25-22 kazanarak skora denge getirdi.
GERİ DÖNDÜK! DEVAAM!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 17, 2022
İkinci set sonucu: (1) Sırbistan 15 - 25 Türkiye (1)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/REJuakgmx2
Karar setine taşınan maçta kazanan 15-13'lük skorla Sırbistan oldu. Maçtan 3-2 mağlup ayrılan Kadın Milli Voleybol takımı, Brezilya'da çıktığı 2'inci maçı da kaybetti.
Brezilya'da oynanan ilk maç ise ev sahibi Brezilya karşısında 3-1'lik mağlubiyetle son bulmuştu.
ÖNE GEÇİYORUZ! 2-1!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 17, 2022
Üçüncü set sonucu: (1) Sırbistan 20 - 25 Türkiye (2)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/GnrXVUjRJO
A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sonuçla Milletler Ligi'ndeki 6. maçında, 3. yenilgisini aldı.
Sırbistan setlerde durumu 2-2'ye getiriyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 17, 2022
Dördüncü set sonucu: (2) Sırbistan 25 - 22 Türkiye (2)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/LTiS4wM3ot
Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu
Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Vera Mechan Walter Hugo (Peru)
Sırbistan: Lozo, Alexsic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Mirosavljeviç (Busa, Mirkovic, Mirosavljevic, Jaksic )
Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Beyza Arıcı, Hande Baladın)
Setler: 25-19, 15-25, 20-25, 25-22, 15-13
Başa baş geçen mücadelede kazanan ????????Sırbistan oluyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 17, 2022
Milletler Ligi Brezilya etabı ikinci maçında Sırbistan’a 3-2 mağlup olduk.
25-19, 15-25, 20-25, 25-22, 15-13
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/dhHSL511H9
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