Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Leon kentinde devam eden organizasyonda kadınlarda Büşra Çan Kop koparmada 94 kilo ile gümüş, silkmede 118 kiloyla toplamda ise kaldırdığı 212 kiloluk derecesiyle 2 altın madalya kazandı.

Meksika'da 145'i kadın 289 sporcunun katıldığı şampiyonada, milli sporcular 5 altın, 8 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya elde etti.