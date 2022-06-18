Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına teşekkür
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kısa sürede tükenen kombine kartlar için sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti.
Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Kombinelere gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürler. İyi ki varsın büyük Fenerbahçe taraftarı!" ifadelerini kullandı.
Jesus, paylaşımın video bölümünde ise "Teşekkürler Fenerbahçe taraftarı." dedi.
Kombinelere gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürler! İyi ki varsın Büyük Fenerbahçe Taraftarı! pic.twitter.com/Whar8drc9D— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 18, 2022
Etiketler: Fenerbahçe Jorge Jesus
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