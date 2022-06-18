Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde Portekiz ekibi Santa Clara'dan 4 yıllığına renklerine bağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Henrique, ilk olarak duygularını aktardı.

"Burada olduğum çok mutluyum. Bu fırsat bana verildiği için minnettarım. Büyük bir kulübü temsil edecek olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma, hocamıza ve kendime çok güveniyorum. Bu sezon hedeflerimize ulaşabilmek için çok çalışacağız."

Henrique, takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılandığını belirtti.

"Takımımızda çok fazla tecrübeli ve iyi oyuncu var. Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Burada herkes takım arkadaşının başarılı olması ve temelde takımın başarılı olması için çok çalışacak."

"İyi çalışmalarımın karşılığında buraya geldim"

Brezilyalı oyuncu, transfer süreciyle ilgili olarak konuştu.

"O dönem beni isteyen başka takımlar da vardı ama ben Fenerbahçe’den teklif geldiğini duyunca buraya gelmek istedim. Türkiye’ye daha önce gelmiştim ve burada başarılı bir sezon geçirmiştim. O sezonun ardından Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamak isterdim. O zaman mümkün olmadı ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde devam ettirdim ve bugün bunun karşılığını aldım. İyi çalışmalarımın karşılığında buraya geldim. Çok mutluyum."

"Jorge Jesus oyuncudan en iyisini çıkartan bir hoca"

Henrique, teknik direktör Jorge Jesus hakkında da düşüncelerini paylaştı.

"Gelmeden önce onunla da konuşmuştum. Zaten daha önce ona karşı oynamıştım. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Bu takımda herkesin öyle hissettiğini düşünüyorum böyle bir hocayla çalışma imkanımız olduğu için. Gerçekten oyuncudan en iyisini çıkartan bir hoca kendisi. Herkesten aynı şeyi istiyor. Gerçekten harika bir insan, harika bir teknik direktör. Hiç şüphe yok ki onunla bu sezonumuz güzel geçecek."

"Jesus, neredeyse mükemmeliyetçi"

Brezilyalı futbolcu, Jorge Jesus’un detaylara çok önem verdiğinin altını çizdi.

"Futbol hayatında detaylar çok önemli. Her zaman detaylar fark yaratır. O yüzden böyle bir hocayla çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olmamız gerekiyor. Kendisi detaylara çok önem veriyor. Detayları sürekli bize açıklıyor. Neredeyse mükemmeliyetçi. Oyuncunun içinden daima en iyisini çıkarmaya çalışıyor. Hiç şüphe yok ki bu şekilde başarı gelecektir."

"Kendimi anlatmayı beceremem, genellikle sahada göstermeyi tercih ederim"

Lincoln oyun tarzıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Ofansif bir orta saha oyuncusuyum. Pas ve şut özelliğimin iyi olduğunu düşünüyorum. Vücudumu iyi kullandığımı, fiziksel anlamda iyi olduğumu düşünüyorum. Kendimi anlatmayı beceremem, genellikle sahada göstermeyi tercih ederim. Tabii ki eksik yönlerim var ama bunları giderebilmek için çalışmalarımı devam ettiriyorum. Sıkı çalışıyorum."

"Hedeflerimize ulaşabilmek için çalışmalarımızı en sıkı şekilde sürdürüyoruz"

Başarılı futbolcu, takımın hedefleri doğrultusunda da değerlendirmeler yaptı.

"Hedeflerimiz belli. Bu kulüp yarıştığı her turnuvayı şampiyon olmak için oynar. Biz de gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek için çalışmalarımızı en sıkı şekilde sürdürüyoruz."

"Dinamo Kiev'e en iyi şekilde hazırlanıyoruz"

Brezilyalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakipleri Dinamo Kiev ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Zor maç olacak her maç gibi. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Kim olursa olsun çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz ki oynayacağımız bütün maçları kazanabilelim."

"Ailemde neredeyse herkes futbol kökeninden geliyor"

İdol olarak benimsediği futbolcunun Ronaldinho Gaucho olduğunu belirten başarılı orta saha, futbola başlayış hikayesini aktardı.

"Benim ailemde neredeyse herkes futbol kökeninden geliyor. Babam futbol oynardı, kendisinin sahip olduğu küçük bir takım vardı. Kardeşlerim futbol oynuyordu ve benim de farklı bir yol çizmem mümkün olmadı. Gremio’ya gerçekten çok erken yaşta girdim. Öncesinde futsal oynuyordum sonra sahada kendimi daha iyi hissettim ve bu şekilde devam ettim."

"Futbol benim için aşkı ve tutkuyu temsil ediyor"

Lincoln, futbolun kendisi için aşkı ve tutkuyu temsil ettiğini belirtti.

"Böyle düşünmeyen bir oyuncu var mıdır bilmiyorum ama gerçekten bizler mesleğimizi yaparken çok fazla zorlukla karşılaşıyoruz. İnsanlar dışarıdan baktıklarında belki işimizin kolay olduğunu düşünebiliyorlar ama biz gerçekten çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz ve kariyerimizde zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Futbola gerçekten aşığım. Futbolcuların birçoğunun bu şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Futbol benim için aşkı ve tutkuyu temsil ediyor. Zaten futbol temelli bir aileden geliyorum ve bu şekilde büyütüldüm. Küçükken bir hediye alınacağı zaman istediğim tek hediye futbol topu olurdu. Hatta futbol topuyla yatardım. Futbol aşkıyla büyüdüm diyebilirim."

"Çok aileci ve sakin biriyimdir"

Karakteriyle ilgili ise 23 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Çok aileci ve sakin biriyimdir. Evliyim, 2 çocuğum var. Ailem benim her şeyim. Hem mesleğimde hem de ailem için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Onlar benim her şeyim ve onlara ihtiyacım var. Dinine bağlı biriyim, sakin bir hayat yaşıyorum. Mesleğim gereği de çok fazla hareketli bir hayat yaşamamaya çalışıyorum."

"Herkes forma şansı bulabilmek için elinden gelenin en iyisini yapacak"

Lincoln Henrique, forma rekabetine de değindi.

"Bu sezon da her sezon olduğu gibi zorlu olacak. Özellikle ülkenin en büyük takımında oynadığınız zaman gerçekten çok fazla büyük futbolcu oluyor ve her oyuncu da kendini göstermek istiyor. Forma rekabeti de her sezon zor. Herkes forma şansı bulabilmek için elinden gelenin en iyisini yapacak."

"Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var"

Lincoln Henrique, son olarak taraftarlara seslendi.

"Bana yapmış oldukları sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Onlara çok ihtiyacımız var. Bizi sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz. Biz bu sezon her şeyi kazanmak istiyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımız da iyi bir şekilde gidiyor. Onlar stadyumu doldurup coşkulu bir şekilde bizi destekledikleri zaman hiç şüphe yok ki itici bir güç olacaklar. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız."