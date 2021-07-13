Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takıma bir santrforun yanı sıra sol kanat ve sağ bek de katmak istiyor. Ancak kadronun çok kalabalık olması ve harcama limitleri yönetimin elini kolunu bağlıyor.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şuan için 17 yabancı futbolcu bulunuyor. Yönetim bu sayıyı düşürmek için yoğun çaba harcıyor. Teknik ekip tarafından düşünülmeyen futbolcuların menajerleri ile görüşülmeye başlandı.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Perotti takımdan gönderilecek isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun Genoa ile anlaşması bekleniyor.

Genoa ile kiralık sözleşmesi biten Miha Zajc'a da bir başka İtalyan ekibi Torino talip oldu.Lemos, Novak, Zanka, Ademi, Thiam ve Dirar ise önümüzdeki sezon planlamasında yer almıyor.

Geçtiğimizi yılı kiralık geçirmesinin ardından 6 milyon avro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Samatta’nın durumu ise belirsiz.

Tanzanyalı santrfora şimdiye kadar ciddi bir talip çıkmadı. Kamp döneminde ve hazırlık maçlarında 28 yaşındaki golcüyü deneyecek teknik direktör Vitor Pereira bu oyuncuyu kazanmaya çalışacak.