Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 12:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokyo Olimpiyat Oyunları TRT'de
32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın heyecanı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da yaşanacak. 23 Temmuz'da başlayacak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları canlı yayınlarla sporseverlerle buluşacak.
Koronaivrüs nedeniyle tarihte ilk kez ertelenen Olimpiyat Oyunları, Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliğinde 23 Temmuz-8 Ağustos arasında düzenlenecek.
Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın tüm heyecanını TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından yaşayabilecekler.
Türkiye adına oyunlara katılan 18 branşta 108 milli sporcunun madalya yolculuğu TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan seyirci ile buluşacak.
33 branş, 50 disiplinde dünyanın en iyi sporcular Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak.
Etiketler: TRT 2020 Olimpiyat
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