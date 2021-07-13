Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın İspanya kampına koronavirüs engeli
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı kampı Avrupa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal etti.
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz-4 Ağustos'ta İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı ikinci etap kampı, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi.
"Futbol A Takımı'mızın 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir."
Siyah beyazılı kulüp, ikinci etap kamp çalışmaları hakkında bilgilendirmeyi daha sonra yapacak.
Futbol Takımımızın İspanya’da Gerçekleştirilmesi Planlanan Hazırlık Kampı İptal Edildihttps://t.co/yrqnjCcePZ— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 13, 2021
Etiketler: Beşiktaş Koronavirüs
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