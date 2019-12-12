Fenerbahçe'de forma mücadelesi kızıştı12 Aralık 2019 Perşembe 11:18 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 11:22
Fenerbahçe’de, Deniz Türüç, Tolgay Arslan ve Ferdi Kadıoğlu yükselen performanslarıyla Ersun Yanal’dan forma bekliyor. Deneyimli teknik adamın, bu üç futbolcuya da ilerleyen haftalarda daha fazla görev vermeyi düşündüğü belirtiliyor.
Fenerbahçe’de bazı oyuncular zorlu Sivas deplasmanı ve Beşiktaş maçlarında teknik direktör Ersun Yanal’dan forma bekliyor.
Ziraat Türkiye Kupası’ndaki son iki maçta 2 gol, 2 asistle öne çıkan Deniz Türüç'ün, Süper Lig’de de daha fazla şans bulmak istediği ifade edildi.
26 yaşındaki futbolcunun formayı kapmak için antrenmanlarda kendini göstermeye çalıştığı belirtildi.
Taraftar Ferdi'yi görmek istiyor
Öne çıkan bir diğer isim ise taraftarın da sahada görmek istediği Ferdi Kadıoğlu. Genç futbolcu Lig’de ve kupada sahada kaldığı 229 dakikada 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin, önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alması bekleniyor
Türkiye Kupası’nda bulduğu şansları iyi değerlendiren ve ligde de az da olsa süre alan Tolgay Arslan da Ersun Yanal’ın dikkatini çeken isimlerden.
29 yaşındaki futbolcunun da değerlendirileceği gelen haberler arasında.
Özellikle kupada ve antrenmanlarda gösterdiği çaba ile Gençlerbirliği maçında forma giyen Sadık
Çiftpınar, diğer yedek oyuncular için de örnek oldu.
Kaynak: TRT SPOR