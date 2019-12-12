Merih Demiral, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında göz doldurdu. Juventus'un deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-0 yendiği maçta milli oyuncumuz mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

21 yaşındaki oyuncu, Bayer Leverkusen'in net gol pozisyonunu son anda yaptığı müdahale ile engelleyerek, saha içinde takım arkadaşları tarafından da tebrik edildi.

Ronaldo ve Higuain'in golleriyle maçı kazanan Juventus'ta Merih Demiral'ın başarısı, istatistiklere de yansıdı.

Milli oyuncumuz, 2 kritik müdahale, 2 top çalma, 5 top uzaklaştırma ve yüzde 81 pas isabetiyle oynadı.

Merih maç boyunca girdiği ikili mücadelelerin de yüzde 85'inden galip çıktı.

Maçtan sonra Juventus kulübü sosyal medya hesabından Türkçe, ''Çok iyiydin Merih'' paylaşımı yaptı.

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, ''Merih en agresif oyuncumuzdu ve bu yüzden en iyi futbolcumuz olarak göründü'' diye konuştu.

Kaynak: TRT SPOR