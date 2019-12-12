TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor12 Aralık 2019 Perşembe 09:59 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 10:01
TFF 1. Lig'de 15. haftanın açılış maçında 13 Aralık Cuma günü Altay, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Aralık Cuma:
19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
14 Aralık Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15 Aralık Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Kaynak: AA