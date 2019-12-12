Spor
Bayern Münih fire vermedi12 Aralık 2019 Perşembe 09:52 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 10:00
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanan son hafta maçında Bayern Münih sahasında Tottenham'ı 3-1 yendi.
Ev sahibi takım 14. dakikada Kingsley Coman ile 1-0 öne geçti. Ryan Sessegnon 20. dakikada Tottenham'a beraberliği getiren golü attı.
Bayern Münih'te Müller 45. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi. Maçın sonucunu belirleyen gol 64'te Coutinho'dan geldi.
Bu sonucun ardından grubunda 6'da 6 yapan Alman ekibi puanını 18'e yükseltti. İkinci sırada yer alan Tottenham ise 10 puanda kaldı.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi bayern münih