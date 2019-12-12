Spor
Galatasaray'dan Devler Ligi'ne buruk veda12 Aralık 2019 Perşembe 00:51 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 00:56
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek A Grubu'nu son sırada tamamladı.
Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanan karşılaşmada evsahibi takımın gollerini 32'de Icardi, 35. dakikada Sarabia, 46. dakikada Neymar, 63'te Mbappe ve 84. dakikada penaltıdan Cavani attı.
Bu sonuçla gruptan çıkmayı daha önce garantileyen PSG puanını 16'ya yükselterek liderliğini korudu. Son sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray ise 1 puanda kaldı.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Galatasaray Paris Saint-Germain maç sonucu şampiyonlar ligi