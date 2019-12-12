Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanan karşılaşmada evsahibi takımın gollerini 32'de Icardi, 35. dakikada Sarabia, 46. dakikada Neymar, 63'te Mbappe ve 84. dakikada penaltıdan Cavani attı.

Bu sonuçla gruptan çıkmayı daha önce garantileyen PSG puanını 16'ya yükselterek liderliğini korudu. Son sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray ise 1 puanda kaldı.

Kaynak: TRT SPOR